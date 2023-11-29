Мобілізація в грудні: хто із військовозобов'язаних може виїхати за кордон
29 листопада 2023, 09:55Читать новость на русском
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. На час дії цих заходів військовозобов'язані не можуть залишати межі нашої держави, проте є винятки.
Перетинати кордон можуть українці до 18 років, а також після 60 років. Проте існують й інші нюанси, пише 24 Канал.
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Підстави для виїзду можуть бути різними
Військовозобов'язані можуть мати такі підстави для виїзду:
- за станом здоров’я;
- за сімейними обставинами;
- за професією;
- для допомоги ЗСУ;
- держслужбовці;
Крім цього, за станом здоров’я та сімейними обставинами виїхати можуть:
- особи з інвалідністю, за наявності, довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
- особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України;
- особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.
За професією виїхати зможуть:
- військові у відпустку – за наявності документів про дозвіл з військової частини;
- працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку – одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал – у відрядження чи на навчання;
- водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
- спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
- тренери зі складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
- спортивні судді та інші фахівці, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;
- спортсмени, тренери, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів.
- Для допомоги ЗСУ:
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.
Веніславський розповів, які зміни очікувати в Україні
- Народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що на цей час у Верховній Раді готують новий великий законопроєкт щодо новацій у мобілізації.
- Під час війни в країні накопичилася певна низка проблем із мобілізацією, які потребували вирішення. За словами Веніславського, їх постійно розглядають на комітеті, на засіданнях завжди присутні представники ТЦК. Вони наголошують на проблемах, з якими вони стикаються під час вручення повісток.
- Група вже напрацювала два проєкти. Один з яких стосується соціального захисту військовослужбовців, а в основу іншого лягло удосконалення питання мобілізації та проходження військової служби.