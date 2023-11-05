Хто може перевіряти документи під час воєнного стану: пояснення Мін'юсту
5 листопада 2023, 10:01Читать новость на русском
Джерело:Мін'юст
В Україні триває загальна мобілізація та військових стан. В Українців можуть перевіряти документи на вулиці та навіть вручати повістки у публічних місцях, проте не всі мають такі повноваження.
Під час загальної мобілізації перевіряти документи працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть. Водночас сформувалась практика, коли працівники ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток.
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Хто може перевіряти документи
У Мін'юсті наголосили, що перевіряти документи мають право уповноважені представники:
- Національної поліції України;
- Служби безпеки України;
- Національної Гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної міграційної служби України;
- Державної митної служби України;
- Збройних Сил України.
Крім уповноважених цих відомств, ніхто не може перевіряти документи у військовозобов'язаних та цивільних.
Які категорії студентів підпадають під мобілізацію
- Під час воєнного стану зміни стосуються багатьох. Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але не всі. Це залежить від віку та форми навчання. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, розповів подробиці стосовно мобілізації студентів.
- Нині законопроєкт щодо обмеження віку мобілізації студентів поставлено на паузу. Володимир Фітьо говорить, що Верховна Рада розглядає його, але "будемо про нього говорити лише тоді, коли він буде прийнятий".
- Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані від 27 років, оскільки указу президента про демобілізацію та проведення нової хвилі набору на строкову службу немає.