Хто може перевіряти документи під час воєнного стану: пояснення Мін'юсту

В Україні триває загальна мобілізація та військових стан. В Українців можуть перевіряти документи на вулиці та навіть вручати повістки у публічних місцях, проте не всі мають такі повноваження.

Під час загальної мобілізації перевіряти документи працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть. Водночас сформувалась практика, коли працівники ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток.

Дивіться також Чи мобілізують чоловіка до ЗСУ, якщо у дружини третя вагітність: пояснення юриста

Хто може перевіряти документи

У Мін'юсті наголосили, що перевіряти документи мають право уповноважені представники:

Національної поліції України;

Служби безпеки України;

Національної Гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної міграційної служби України;

Державної митної служби України;

Збройних Сил України.

Крім уповноважених цих відомств, ніхто не може перевіряти документи у військовозобов'язаних та цивільних.

Які категорії студентів підпадають під мобілізацію