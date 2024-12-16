Хто в Україні не може отримати бронь від мобілізації: перелік та умови

Законодавством України визначено категорії громадян, яких не можна забронювати під час воєнного стану. Зокрема, бронюванню не підлягають військовозобов'язні, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Заяву на бронювання можна подати через "Дію". Проте отримати таку послугу можуть не всі, варто звертати увагу на критерії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто може отримати бронювання від мобілізації

Згідно з новими правилами, бронювання від мобілізації можуть отримати працівники критичних підприємств, які мають зарплату не нижче 20 000 грн.

Також є перелік осіб, які можуть отримати бронь. Але цей список часто змінюється.

Хто не підлягає бронюванню у 2024 – 2025 роках

В Україні бронюванню не підлягає низка категорій громадян:

молодші або старші за 18 – 60 років;

не працевлаштовані у компанії;

не мають даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

Також у листі Генштабу ЗСУ від 20 квітня 2023 року є перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, з якими люди не можуть бути заброньовані. Зокрема, це військовозобовʼязані та резервісти рядового, сержантського й старшинського складу з такими спеціальностями:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 — "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 — "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування";

047, 048, 054, 055, 058 — "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 — "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 — "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 — "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 — "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 — "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 — "Інженерні спеціальності";

210, 216 — "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів";

233, 234 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 — "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 — "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 — "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 — "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 — "Підводно-технічні спеціальності";

403 — "Спеціальності проводового зв'язку";

420 — "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 — "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 — "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 — "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання";

525, 527, 528, 530, 531 — "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів";

538, 543, 544 — "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 — "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними";

569 — "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення"

Згідно з Наказом №412 особи офіцерського складу не можуть отримати бронь, якщо мають такі військово-облікові спеціальності: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

У групі 06 не бронюються лише такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510, а в групі 46 — 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Подати заявку на бронювання можна у "Дії"

Через "Дію" українці, які підлягають бронюванню від мобілізації, можуть подати відповідну заявку. Протягом доби її опрацюють та надішлють повідомлення про результат на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

Варто зазначити, що таку послугу не можуть отримати:

ФОПи й фізичні особи;

юридичні особи, які не включені до Єдиного переліку;

юридичні особи, в яких закінчився термін дії підстави внесення до Єдиного переліку;

юридичні особи, які припинили свою діяльність.

Нагадаємо, США та інші міжнародні партнери закликають Україну знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Вони вважають, що залучення більшої кількості людей до війська може покращити ситуацію на передовій. Але в Україні виступають проти такого рішення.