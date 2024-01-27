Кого з українців можуть мобілізувати першочергово до 14 лютого: повний список

В Україні досі триває воєнний стан та загальна мобілізація. Це означає, що військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати на службу до лав ЗСУ.

Як відомо, загальна мобілізація в Україні під час воєнного стану триватиме щонайменше до 14 лютого, згідно із законопроєктом про подовження його терміну та проведення мобілізації. Таким чином військовозобов'язані чоловіки й надалі будуть отримуватимуть повістки. Також їх можуть призвати на військову службу, інформує 24 Канал.

Дивіться також Запровадження базової військової служби: юрист пояснив, які проблеми можуть виникнути

Мобілізація в Сили оборони

Воєнний стан та загальна мобілізація тривають в Україні через масштабну війну, яку розпочала Росія в Україні. Відомо, що всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними.

Варто розуміти, кого з українців можуть мобілізувати до лав ЗСУ першочергово до 14 лютого 2024 року, а також після цієї дати.

Першочергового це стосується:

придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю військового досвіду;

придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю військового досвіду;

обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які були визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану (якщо вони не мають права на відстрочку або не засуджені за тяжкий злочин).

Бронь від мобілізації за плату: що про це відомо