Новий закон про мобілізацію: хто має право на відстрочку

В Україні ухвалили новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього деякі групи населення мають право на відстрочку.

Відстрочка – одне із найчутливіших питань закону. По-перше, право на неї матимуть заброньовані, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Хто має право на відстрочку

Що до відстрочки, то її отримають ті, хто утримує трьох і більше дітей і не заборгував аліменти. Також – опікуни осіб з інвалідністю та недієздатних осіб, власне особи з інвалідністю (але кожні 6 – 12 місяців вони мають проходити ВЛК).

Не можуть мобілізувати усиновлювача, на утриманні якого є дитина до 18 років, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування.

Також не можна буде призвати на військову службу під час мобілізації студентів, які навчаються за денною або дуальною формами на вищому рівні, ніж раніше, та за однією спеціальністю.

Тобто друга освіта чи повторний вступ на ступінь, який ви вже здобували, а також навчання на заочній чи дистанційній формі не передбачають відстрочки від мобілізації, – пояснює аналітикиня Оксана Заболотна.

Також на відстрочку матимуть право:

громадяни, які мають дитину до 18 років, а інший з подружжя проходить військову службу;

мають дружину (чоловіка), батьків або батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. (Але норма не діє, якщо в сімʼї є інші працездатні особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати). Те ж саме – щодо осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною чи своїми батьками;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО або бойових дій під час широкомасштабного вторгнення;

членів сімей Героїв Небесної Сотні;

працівники підприємств, які залучалися до забезпечення АТО та загинули або померли під час АТО;

звільнені зі служби у зв'язку зі звільненням з полону (їх можна призвати тільки за згодою).

Крім того, не призиватимуть докторантів та інтернів, які навчаються за денною або дуальною формами, а також наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти за основним місцем роботи принаймні на 0,75 ставки.

Студенти, які мали право на відстрочку й втратили його, можуть завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності закону.

Коли набуває чинності новий закон про мобілізацію