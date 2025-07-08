Після року служби: хто з військових зможе отримати відстрочку від мобілізації

Частина громадян України зможуть отримати відстрочку після року військової служби. Відповідний законопроєкт, розроблений Міноборони, схвалили на засіданні уряду наприкінці червня.

Хто з військовослужбовців зможе отримати відстрочку, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Дивіться також У ТЦК розповіли, хто може автоматично отримати відстрочку в Резерв+

Кому з військових надаватимуть відстрочку після року служби

Міноборони ініціювало внесення змін до законодавства, які передбачають відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Однак йдеться лише про добровольців, які відслужать за "Контрактом 18 – 24".

В оборонному відомстві зазначили, що раніше, після звільнення з військової служби, таких громадян могли взяти на облік і відразу призвати. Втім, схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність.

Крім того, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію,

– наголосили в Міністерстві оборони.

Зауважимо, що проєкт "Контракт 18-24" офіційно стартував у лютому 2025 року. Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Передбачена фінансова винагорода, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом, а також соціальні гарантії.