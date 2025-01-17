Мобілізація у 2025 році: у Сухопутних військах назвали критерії для призову

В Україні триває загальна мобілізація та воєний стан. Водночас призвати до війська можуть не всіх.

Офіцерка управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів розповіла, які критерії для мобілізації. Про це пише 24 Канал із посиланням на KyivFM.

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Кого можуть мобілізувати

За словами офіцерки, перевірка документів та оповіщення відбувається для всіх чоловіків від 18 до 60 років.

Якщо людина не має відстрочки, не має бронювання і не є виключеною з військового обліку за станом здоров'я, то таку людину обов'язково скеровують на проходження військово-лікарської комісії,

– пояснила вона.

Наталія Кіндратів зазначила, що основний критерій для мобілізації – відсутність відстрочки та придатність по стану здоров'я.

В Україні мобілізація не стосується осіб, виключених з військового обліку, які звільнені від військових зобов'язань. Виключення з військового обліку можливе у випадках, як-от смерть, досягнення 60 років, втрата громадянства, або непридатність до служби.