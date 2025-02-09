Кого можуть мобілізувати з 21 року: пояснення юристів

Юристи розповіли, кого з 21-річних юнаків можуть мобілізувати. Вони навели вимоги законодавства, але зауважили: на практиці можуть бути різні випадки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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Кого з юнаків можуть мобілізувати з 21 року

Слід розрізняти терміни "призовник" і "військовозобов'язаний".

Юнаки до 25 років є призовниками. Вони приписані до призовної дільниці, тобто взяті на відповідний військовий облік. І підлягають призову на строкову військову службу.

Коли хлопцям виповниться 25, вони стануть військовозобов'язаними. Тоді їх зараховують у запас, вони підлягають мобілізації. Після досягнення 25 років особа має стати на військовий облік військовозобов'язаних та змінити військово-обліковий документ із посвідчення про приписку до призовної дільниці на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Простою мовою, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобов'язаних призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану,

– пояснюють правники.

Утім, під час дії воєнного стану призвати призовника неможливо. До того ж чинний призовний вік в Україні становить саме 25 років.

Але набути статусу військовозобов'язаних призовники можуть і раніше – якщо закінчать кафедру військової підготовки та отримають відповідне офіцерське звання. Відтак їх можуть і мобілізувати.

"Під час дії воєнного стану, коли призов на строкову військову службу не здійснюється, мобілізувати можна лише особу, яка за статусом є військовозобов'язаною. Тобто, мобілізувати можуть або чоловіків від 25 років, або тих чоловіків, які закінчили кафедру військової підготовки та отримали відповідне звання", – наголосили юристи.

Важливо, що їхня стаття вийшла 5 січня. А 9 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову військову підготовку, яка замінить строкову службу.