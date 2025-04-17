Мобілізація 2025: хто та чому може втратити відстрочку
- Відстрочка від мобілізації може бути скасована у випадках завершення строку її дії, втрати установою статусу критично важливої або припинення діяльності підприємства.
- Додаткові підстави для скасування відстрочки включають звільнення працівника, тимчасове припинення трудового договору, а також обґрунтовані подання від керівників установ через Дію.
Відстрочка від мобілізації для працівників критично важливих установ у деяких випадках може бути скасована. У законі визначено низку підстав для цього – від завершення строку дії відстрочки до втрати установою відповідного статусу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Хто та чому може втратити відстрочку
Відстрочка, надана військовозобов'язаному, може бути анульована у таких випадках:
після завершення строку її дії;
у разі припинення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг для потреб Збройних Сил України чи інших військових формувань;
у випадку позбавлення підприємства, установи або організації статусу критично важливої відповідним державним органом, що раніше надав такий статус;
у разі ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи;
при звільненні військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи (крім випадків переведення на іншу посаду в межах того самого органу чи підприємства);
у разі тимчасового припинення дії трудового договору між військовозобов'язаним і критично важливим підприємством або установою;
на підставі обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу або органу місцевого самоврядування через Дію;
на підставі обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства чи установи через Дію, але не частіше ніж один раз на п'ять календарних днів;
у разі надання військовозобов`язаному відстрочки на інших підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
після припинення дії укладеного договору (контракту) або завершення строку призначення – у випадку працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних або неурядових організацій, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до міжнародних договорів;
у разі невиконання оператором протимінної діяльності робіт із гуманітарного розмінування протягом шести місяців за сертифікованим процесом – за даними Центру протимінної діяльності;
у разі невідповідності військовозобов'язаного вимогам, зазначеним в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку;
у випадку звільнення священнослужителя з посади – на підставі електронного подання від Державної служби з етнополітики та свободи совісті, сформованого на основі інформації, поданої відповідною релігійною організацією;
у разі виключення підприємства або його працівника зі складу бригади постачальників електронних комунікаційних послуг та побудови мереж за технологією xPON.
Важливо! У разі зміни або втрати підстав, на яких була надана відстрочка, вона також підлягає скасуванню.
Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Тепер відповідний документ повинен підписати президент України Володимир Зеленський.