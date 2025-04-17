Мобілізація 2025: хто та чому може втратити відстрочку

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Відстрочка, надана військовозобов'язаному, може бути анульована у таких випадках:

після завершення строку її дії;

у разі припинення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг для потреб Збройних Сил України чи інших військових формувань;

у випадку позбавлення підприємства, установи або організації статусу критично важливої відповідним державним органом, що раніше надав такий статус;

у разі ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи;

при звільненні військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування або критично важливого підприємства чи установи (крім випадків переведення на іншу посаду в межах того самого органу чи підприємства);

у разі тимчасового припинення дії трудового договору між військовозобов'язаним і критично важливим підприємством або установою;

на підставі обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу або органу місцевого самоврядування через Дію;

на підставі обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства чи установи через Дію, але не частіше ніж один раз на п'ять календарних днів;

у разі надання військовозобов`язаному відстрочки на інших підставах, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

після припинення дії укладеного договору (контракту) або завершення строку призначення – у випадку працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних або неурядових організацій, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до міжнародних договорів;

у разі невиконання оператором протимінної діяльності робіт із гуманітарного розмінування протягом шести місяців за сертифікованим процесом – за даними Центру протимінної діяльності;

у разі невідповідності військовозобов'язаного вимогам, зазначеним в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку;

у випадку звільнення священнослужителя з посади – на підставі електронного подання від Державної служби з етнополітики та свободи совісті, сформованого на основі інформації, поданої відповідною релігійною організацією;