Закон про мобілізацію: в яких випадках знімають або виключають з військового обліку
Між поняттями "виключення" та "зняття" з військового обліку в Україні є суттєва різниця. За законом, знятися з військового обліку можна лише на певний період.
18 травня 2024 року в Україні почав діяти оновлений закон, який вніс зміни до процесу мобілізації. За законом, з 17 до 25 років чоловіки перебувають на обліку призовників, а після 25 – стають на облік військовозобов'язаних.
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Кого можуть зняти або виключити з обліку
Варто зазначити, громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним. Виключення з військового обліку – це остаточна процедура, яка знімає статус військовозобов'язаного.
Однак після зняття з обліку потрібно обов'язково стати на нього в іншому органі або ж перейти на інший вид обліку.
Знятя з військового обліку можливе:
- якщо військовозобов'язаний переїхав в іншу місцевість (область, район, громаду);
- якщо військовозобов'язаний виїжджає з України на термін понад три місяці;
- якщо військовозобов'язаного призвали чи прийняли на військову службу або навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;
- якщо військовозобов'язаного зарахували до військового оперативного резерву;
- якщо військовозобов'язаногоприйняли на службу до правоохоронних органів, органів цивільного захисту;
- якщо військовозобов'язаногонаправили до установ виконання покарань (ув'язнили);
- якщо військовозобов'язаногонаправили до установ виконання покарань (ув'язнили).
Військовозобов'язаних виключають з обліку, коли:
- вони мобілізовані чи прийняті на військову службу;
- визнані непридатними до служби за станом здоров'я за висновком ВЛК;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- позбавлені волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- припинили громадянство України;
- зникли безвісти або померли.
До слова, Мінекономіки визначило перелік критично важливих підприємств і організацій. Критично важливим організаціям дозволено забронювати 50% від військовозобов'язаних.