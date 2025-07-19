Хто не підлягає мобілізації у серпні 2025: список всіх категорій

В Україні під час загальної мобілізації до військової служби залучаються всі придатні громадяни, за винятком тих, кому передбачено відстрочку або хто має право на звільнення відповідно до законодавства. Розповідаємо, хто точно не буде мобілізований у серпні 2025 року.

Станом на серпень 2025 року не заплановано нових змін у цій сфері, перелік громадян, які звільняються від призову на військову службу під час воєнного стану, визначений ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого точно не мобілізують у серпні 2025 року?

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації, згідно зі статею 23 статею закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію":

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями;

особи з інвалідністю, а також особи, які тимчасово непридатні до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (до шести місяців);

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

громадяни, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

особи, які мають на утриманні дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину (на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо);

громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворим родичем (дружиною/чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини/чоловіка) відповідно до медичного висновку;

громадяни, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків, або ж батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

особи, які є опікунами повнолітніх недієздатних осіб, а також особи, які фактично здійснюють догляд за людьми з інвалідністю І або ІІ групи у разі відсутності інших осіб, які можуть надавати такий догляд;

громадяни, які мають дитину до 18 років і одночасно чоловіка або дружину, які проходять військову службу в Збройних силах України або інших військових формуваннях, що існують відповідно до законів України;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, СЗР, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, ДВС та Управління держохорони;

інші категорії громадян, передбачені окремими законами.

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Додатково не підлягають мобілізації:

особи, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють у закладах фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (профтехнічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (профтехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

особи, які є близькими родичами (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил або загинули в умовах дії воєнного стану;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ на Донбасі й під час дії воєнного стану;

члени родин Героїв Небесної Сотні, яким посмертно присвоєно звання Героя України;

особи, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України;

громадяни віком до 25 років, які вже пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу;

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону.

Усі зазначені категорії громадян мають право добровільно укласти контракт на проходження військової служби у Збройних силах України, навіть якщо вони мають підстави для звільнення від мобілізації.