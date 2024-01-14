Не можна: кого заборонено бронювати під час мобілізації

Частина підприємств, установ та організацій може бронювати своїх працівників від мобілізації. Втім, це стосується не всіх військовозобов'язаних.

Хто саме не підлягає бронюванню від мобілізації, пише 24 Канал. Зауважимо, що можна виділити дві категорії осіб.

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Кого не можна бронювати

Не можуть бути заброньовані від мобілізації особи, які мають відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Друга категорія – військовозобов'язані, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності. Вони вказані у листі Міноборони від 11 березня 2022 року. У цьому листі зазначено, що рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ.

Так, заборонено бронювання військовозобов'язаних, які мають спеціальності рядового та старшинського складу. Зокрема: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Також заборонене бронювання офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Яка різниця між бронюванням та відстрочкою

Раніше юрист Владислав Юрчак розповів, яка різниця між бронюванням та відстрочкою.

Зауважив, що бронювання – це лише одна з підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.