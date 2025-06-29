Кого з чоловіків не мобілізують у липні

В Україні триває загальна мобілізація, під яку підпадають військовозобов'язані чоловіки. Окремі категорії громадян не отримають повістку у липні.

Оскільки вони мають законні підстави для тимчасової відстрочки або ж звільнені від служби в армії взагалі, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи буде мобілізація чоловіків, старших за 50 років у липні

Кого не мобілізують у липні

У липні військовозобов'язаного не призвуть, якщо:

йому вже є 60 років – це граничний вік служби в армії;

ВЛК визнала його непридатним до військової служби;

є тимчасова відстрочка від служби – її можна отримати за кількома підставами.

Щодо відстрочки, то найчастіше її видають у таких випадках:

наявність інвалідності будь-якої групи або ж військовозобов'язаний тимчасово непридатний до служби;

сімейні обставини – наприклад, у батьків 1-ша або 2-га група інвалідності або дружина має одну з груп інвалідності;

є дитина до 18 років, яка має інвалідність, або дитина, старша за 18 років, з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи;

на утриманні перебувають троє і більше дітей, яким ще немає 18 років;

піклування про родича, який не може забезпечити собі догляд;

загибель військовослужбовця-родича під час виконання бойових завдань;

бронь підприємствами та органами влади.

Нагадаємо, що якщо ВЛК визнала людину непридатною до служби в армії, то такий висновок має затвердити Центральна ВЛК - без цього статус "Непридатний" не надається.