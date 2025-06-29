29 червня, 14:52
Кого з чоловіків не мобілізують у липні
Основні тези
- У липні військовозобов'язаних не мобілізують, якщо їм вже є 60 років, ВЛК визнала їх непридатними до служби, або є тимчасова відстрочка.
- Відстрочку можуть надати через сімейні обставини, наявність дітей з інвалідністю, піклування про родича, загибель військовослужбовця-родича або бронювання підприємствами.
В Україні триває загальна мобілізація, під яку підпадають військовозобов'язані чоловіки. Окремі категорії громадян не отримають повістку у липні.
Оскільки вони мають законні підстави для тимчасової відстрочки або ж звільнені від служби в армії взагалі, передає 24 Канал.
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Кого не мобілізують у липні
У липні військовозобов'язаного не призвуть, якщо:
- йому вже є 60 років – це граничний вік служби в армії;
- ВЛК визнала його непридатним до військової служби;
- є тимчасова відстрочка від служби – її можна отримати за кількома підставами.
Щодо відстрочки, то найчастіше її видають у таких випадках:
- наявність інвалідності будь-якої групи або ж військовозобов'язаний тимчасово непридатний до служби;
- сімейні обставини – наприклад, у батьків 1-ша або 2-га група інвалідності або дружина має одну з груп інвалідності;
- є дитина до 18 років, яка має інвалідність, або дитина, старша за 18 років, з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи;
- на утриманні перебувають троє і більше дітей, яким ще немає 18 років;
- піклування про родича, який не може забезпечити собі догляд;
- загибель військовослужбовця-родича під час виконання бойових завдань;
- бронь підприємствами та органами влади.
Нагадаємо, що якщо ВЛК визнала людину непридатною до служби в армії, то такий висновок має затвердити Центральна ВЛК - без цього статус "Непридатний" не надається.