Законопроєкт про мобілізацію: кого депутати хочуть поставити на військовий облік

Новий законопроєкт про мобілізацію очікує на друге читання. Зокрема, депутати працюють над розширенням категорій чоловіків, яких можна буде мобілізувати.

Оскільки депутати підтримали проєкт закону, тепер він перебуває на розгляді парламентарів. Багатьох українців цікавить, кого ж депутати хочуть поставити на військовий облік. Однак варто зауважити, що парламентарі все ще можуть вносити зміни й правки.

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Кого хочуть поставити на військовий облік

Група народних депутатів пропонує впродовж 60 днів з дня набрання чинності законопроєкту № 10449 зобов'язати стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування за своїм місцем проживання військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби в тому числі у зв'язку із виходом на пенсію.

До цієї категорії відносять таких громадян:

поліцейські;

особи начальницького та рядового складу МВС України;

співробітники Нацполіції України;

співробітники Державного бюро розслідувань;

співробітники Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;

службовці Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони, Державної податкової служби та Державної митної служби;

особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.

Запропоновані нардепами зміни стосуються підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень законопроєкту № 10449.

Зараз на військовому обліку мають перебувати всі чоловіки від 18 до 60 років, крім виключених з обліку, а також жінки з медичними спеціальностями.

До слова, також серед можливих змін, які мають вплинути на правила обліку – зниження призовного віку з 27 до 25 років.