Мобілізація в Україні: кому і за яких умов можуть повторно вручити повістку

Понад 19 місяців в Україні триває загальна мобілізація. Частина військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістку.

Кому і за яких умов можуть повторно вручити повістку, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що є одразу кілька випадків, коли її можуть виписати знову.

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Коли чоловік може отримати повістку повторно

Про деталі мобілізаційних заходів йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України" та в Указі президента "Про загальну мобілізацію".

ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку, зокрема:

якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований;

якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

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В Україні є чотири види повісток: для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження, для призову на строкову службу. Останню під час воєнного стану не вручають.

Види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу