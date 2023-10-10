Мобілізація в Україні: кому і за яких умов можуть повторно вручити повістку

10 жовтня 2023, 08:25
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Понад 19 місяців в Україні триває загальна мобілізація. Частина військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістку.

Кому і за яких умов можуть повторно вручити повістку, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що є одразу кілька випадків, коли її можуть виписати знову.

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Коли чоловік може отримати повістку повторно

Про деталі мобілізаційних заходів йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України" та в Указі президента "Про загальну мобілізацію".

ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку, зокрема:

  • якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований;
  • якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому;
  • для перевірки облікових даних;
  • для перевірки даних про заброньованого працівника;
  • для перевірки обставин на відстрочку;
  • для мобілізації.

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Зверніть увагу! В Україні є чотири види повісток: для уточнення даних, для проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження, для призову на строкову службу. Останню під час воєнного стану не вручають.

Види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу

 

Автор: Юлія Лобурак