Оновлення даних в ТЦК: коли військовозобов'язаного може затримати поліція

В Україні триває загальна мобілізація, тож військовозобов'язані повинні з'явитись в ТЦК та оновити свої дані. У деяких під час цього може затримати поліція.

Для оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов'язаних мають бути із собою військово-обліковий документ і паспорт. Зробити це потрібно протягом двох місяців від 18 травня.

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Коли поліція може арештувати

Юристка Орися Швець у коментарі "Новини.LIVE" розповіла, що якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі ТЦК та поліції може статися затримання та доправлення чоловіка до військкомату.

Водночас не все так просто.

Однак потрібно врахувати той факт, що таке затримання провадиться лише за попереднім зверненням представників центрів комплектування в поліцію,

– розповідає Швець.

За словами юристки, всі чоловіки 18-60 років також повинні мати із собою військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також паспорт. Представники ТЦК та поліції мають право перевіряти ці документи.

Мобілізація жінок