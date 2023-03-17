Коли та за яких умов вручають повістку на відправлення до війська

Повістки бувають двох типів: для уточнення облікових даних та для відправлення на службу. Отримання цього документу не означає негайний та обов'язковий вступ до лав ЗСУ.

Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП, полковник Олександр Коновалов. Детальніше читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Отримання повістки не означає негайну відправку на фронт

Полковник пояснив, що існує 2 типи повісток – для уточнення військово-облікових даних та для відправлення до війська у складі команди. Тому, якщо громадянину призовного віку вручили повістку, то це не означає, що він повинен негайно вступити до лав Збройних сил України.

Навіщо ще можуть викликати до військкомату:

Для звірення облікових даних,

проходження медичної комісії,

проведення професійно-психологічного відбору тощо.

Відправлення на службу відбувається лише у випадку, коли військовозобов'язаного визнали придатним за всіма критеріями. Тоді йому і вручають повістку на відправлення до війська.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу проводиться без зниження якості навчання,

– зазначив Коновалов.

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