Мобілізація в Україні у 2025 році: скільки ще триватиме та коли закінчиться

В Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 8 лютого 2025 року. За законом їх можна ввести лише на 90 днів.

Від початку повномасштабного вторгнення мобілізацію та воєнний стан продовжували вже 11 разів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коли закінчиться мобілізація в Україні

Згідно із законодавством, під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути закликаними до виконання обов'язку із захисту Батьківщини, який передбачає 65 стаття Конституції України.

З 10 листопада 2024 року в Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан на 90 днів. Зазначимо, що їх вводить президент України, а продовжує Верховна Рада.

В указі президента також повідомлялося, які обмеження конституційних прав передбачає воєнний стан. Їх обмеження може тривати до кінця воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну парламент 11 разів продовжував мобілізацію:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 15 лютого до 13 травня 2024 року;

з 14 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року.

Зауважимо, що у 2025 році процес мобілізації зазнає певних змін. Зокрема, планується впровадження цифрового направлення у ВЛК, можливість онлайн-оплати штрафів через застосунок Резерв+ та розгляд законопроєкту про демобілізацію.