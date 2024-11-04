Коли можуть мобілізувати заброньованого працівника: пояснення на прикладі судової справи

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. За законом деякі підприємства можуть забронювати своїх працівників, але бувають випадки, коли їх таки можуть призвати.

Зокрема, такий висновок в одній зі справ зробив Закарпатський окружний адміністративний суд. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли можуть мобілізувати заброньованого працівника

У травні 2024 року суд виніс вирок справі про мобілізацію заброньованого працівника.

Відомо, що у лютому 2024 року позивач хотів виїхати за кордон на законних підставах. Але його затримали і доставили до ТЦК, звідки відправили на медкомісію, а пізніше – до військової частини для проходження військової служби.

Тим часом позивач був заброньований за ТОВ "Ф". Але він не повідомив ТЦК вчасно про своє право на відстрочку, тобто не скористався можливістю її реалізації.

У суді зазначили, що військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні своєчасно повідомляти ТЦК про наявність таких підстав.

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов'язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб ТЦК. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця,

– пише Судово-юридична газета.

Юристи додають, що призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про будь-які зміни персональних даних. Сюди ж відносяться підстави для відстрочки.