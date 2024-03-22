Не буде кому звільняти території: Дикий про важливість мобілізації

Ворог продовжує тиснути на фронті, а донедавна ситуація була чи не катастрофічною. Україні надзвичайно сильно бракувало снарядів і людей. Ці питання досі актуальні.

Про це 24 Каналу розповів ветеран війни з Росією Євген Дикий, додавши, що за останній час ситуація дещо змінилася, "снарядний голод" потрохи відходить у минуле. Коли починає працювати артилерія, то ситуація на полі бою суттєво змінюється.

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Першу проблему частково розв'язали

Ймовірно, приїхали перші партії снарядів, які для України збирала Чехія. Президент країни Петр Павел провів хорошу інформаційну роботу. Він оголосив, що для того, аби передати 800 тисяч снарядів спершу потрібно зібрати всі кошти. Але з'ясувалося, що їх купували частинами, тобто тоді, коли з'являлася хоча б частина грошей.

Перший транш вже доїхав до фронту й це міняє ситуацію. Ворогів знову нищать на дальніх підходах до наших позицій. Раніше їх доводилось підпускати на дистанцію ближнього бою,

– розповів Євген Дикий.

Попри те, що вдалося хоч трохи стабілізувати фронт, потреба у живій силі нікуди не зникла. Армія воює з тим ресурсом, який має і при цьому робить справжні дива на полі бою. Тепер потрібні відповідні дії від тих, хто досі залишається в тилу.

Чому в Україні проблеми з мобілізацією

За словами Дикого, всі занадто повірили в те, що перемога нам гарантована й почали мислити не тими категоріями. Тепер починають виникати питання не як перемогти, а як здобути політичний рейтинг.

Нас зараз захищає мільйон людей. В середньому у кожного з них є ще 2 родичі з правом голосу, це разом 3 мільйони голосів. Тим часом немобілізованих чоловіків призовного віку приблизно 5 мільйонів. У кожного по 2 родичі, сумарно 15 мільйонів. Це значно більше, ніж 3,

– сказав ветеран війни з Росією.

Наша армія настільки добре воює, що тил відчув безпеку й вирішив, що думати про війну більше не потрібно. З'явилося оманливе переконання нібито перемога стає ближчою сама по собі, а для цього взагалі не треба робити чогось неприємного чи важкого.

Російська армія також "зношується". Окупанти платять велику ціну за свій наступ, тому також потребують нових ресурсів. Відтак не варто відкидати, що мобілізація у Росії посилиться.

У нас ще є запас часу. Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що російський наступ "видихнеться" до квітня 2024 року. Тоді у нас буде "вікно можливостей", щоб переламати хід війни та почати звільнення своїх територій.

Але може не бути кому це робити. Навпаки стоїть питання, чи буде кому зустріти нову хвилю російських мобілізованих. Дивлячись, як поводиться тил і цивільна влада, так може статися,

– підсумував ветеран війни з Росією.

Мобілізація в Україні: актуальні новини