Законопроєкт про мобілізацію: комітет Верховної Ради розглянув усі правки депутатів

Комітет з питань оборони Верховної Ради завершив розгляд понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію. Ймовірно, документ винесуть на голосування у другому читанні через два тижні

Члени комітету опрацювали усі 4269 правок, поданих народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Водночас це не означає, що документ уже готовий до розгляду в другому читанні в сесійній залі парламенту.

Що відбуватиметься далі

Ярослав Железняк пояснив, що тепер депутати будуть розглядати додаткові правки комітету, після чого необхідно буде сформувати фінальну порівняльню таблицю.

Фактично можна б було сказати, що готово на 100%. Але ні. Законопроєкт ще чекає декілька етапів до голосування у другому читанні,

– написав нардеп.

За його словами, через два тижні Верховна Рада перейде до розгляду питання вже в залі Парламенту.

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