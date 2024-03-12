Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Верховної Ради відхилив блокування рахунків ухилянтів
Джерело:Ірина Фріз
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони на засіданні виключив з законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Те саме стосується заходів впливу щодо виїзду за кордон та водіння авто.
У вівторок, 12 березня, відбулось засідання Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Члени Комітету почали розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію та виключили пункт, який стосувався обмежень та блокувань щодо ухилянтів.
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За словами народної депутатки Ірини Фріз, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах.
Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків,
– написала Фріз.
Нардепа Олексій Гончаренко розповів, що за це проголосували 7 членів комітету, а проти – 6. Таким чином із перевагою в один голос було виключено згадану норму.
Засідання Комітету прокоментував і нардеп Ярослав Железняк. На його думку, розгляд правок до законопроєкту може затягнутися через їх кількість.
Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 правок. Нагадаю, їх там 4269. Тому, можливо, закінчити таблицю за тиждень звучить як нереалістична мета,
– написав Железняк.
Наступне засідання профільного комітету заплановано на 13 березня.
Мобілізація в Україні: актуальні новини
- Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко розповів, зараз немає сенсу обговорювати законопроєкт, який не розглядався депутатами, а лише комітетом. За його словами, це може наражати суспільство на інформаційну небезпеку.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже цього тижня. Водночас він наголосив, що нав'язувати таких мобілізованих нікому не будуть і, ймовірно, з цією метою будуть окремі загони.
- Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера", де до засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Українська влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими.