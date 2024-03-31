Повторне проходження ВЛК: хто має проходити комісію з 1 квітня 2024 року

Підстава для відстрочки від мобілізації не звільняє від проходження військово-лікарської комісії. Водночас порядок проходження ВЛК змінювався з початку повномасштабного вторгнення.

Наказ № 402, виданий Міноборони, визначає термін дії постанов ВЛК, перелік хвороб, які впливають на визначення ступеня придатності осіб до військової, а також інші процедури для військових та військовозобов'язаних.

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Адвокатка Христина Ковцун пояснила, що в ТЦК можуть вручати повістку на ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови ВЛК. Варто зазначити, що в законах ніде не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

Яка ситуація з повторним проходженням комісії

Положення про ВЛК передбачає, що військовозобов'язані проходять ВЛК через 5 років після постановки на військовий облік, тобто, постанова ВЛК діє протягом 5 років.

Військових на ВЛК може направити або командування або лікар під час лікування поранення, травми, каліцтва, контузії.

Водночас у разі мобілізаційних заходів постанова ВЛК дійсна протягом 12 місяців, тобто військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК через 12 місяців.

Військовозобов'язані проходять ВЛК після того, як керівник ТЦК вручає повістку на проходження комісії.

В умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов’язаний з’явитися в територіальний центр комплектування, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов’язок,

– наголосила юристка.

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