"Молодь зможе відгуляти хороше весілля": Банік назвав переваги контрактів 18 – 24

Після впровадження контрактів для молоді 18 – 24 років деякі військові дуже гостро розкритикували цю ініціативу. Мстислав Банік, який пішов у ЗСУ добровільно, розповів про переваги контракту.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу. До речі, у листопаді наші журналісти взяли перше інтерв'ю в Баніка після того, як він пішов з Мінцифри та долучився до Сил оборони, а саме підрозділу CODE 9.2 92-ї бригади. Воно вийшло у двох частинах, першу можна прочитати тут.

Друга частина інтерв'ю з Баніком Перемогти Росію можемо лиш ми, – Мстислав Банік про службу у CODE 92, дрони та Курську операцію

Що хорошого в контрактах 18 – 24

Мстислав Банік упевнений, що так можна залучити до армії молоду кров. Своєю чергою, молодь може проявити себе, здобути досвід та заробити. Особливо це стосується молоді, яка не має стабільної роботи.

"Такі контракти, в принципі, навіть служба в армії із бойовою зарплатою 100 тисяч і так далі, це їхня можливість заробити собі на житло, відгуляти весілля таке, як їм захочеться, забезпечити свою сім'ю, народити дітей", – сказав він.

Військовий переконаний, що контракти зможуть мотивувати молодь приєднатися до Збройних Сил. І навів приклад: уже чимало людей віком від 18 до 24 років звертаються до рекрутингового центру 92 бригади.

Щодо розмов про несправедливість, я думаю, що не треба забувати, що найголовніша річ, яка стоїть зараз перед нашими нами – це війна за незалежність. І зараз питання не в тому, хто який контракт підписав, а в тому, хто може долучитися до війська для того, щоб, зокрема, знищувати ворога. Тим паче, що ці контракти розраховані виключно на штурмовиків і цьому слід віддавати належне,

– наголошує Банік.

Інші думки щодо контрактів 18 – 24

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