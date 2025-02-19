Там зброя майбутнього, – офіцер ЗСУ порадив, як і куди краще мобілізуватися

Попри численну інформацію про замороження бойових дій та перемир'я, війна в Україні продовжується. Росіяни атакують на фронті та щоночі обстрілюють цивільні місті.

В етері 24 Каналу офіцер ЗСУ, підполковник 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький закликав долучатись до війська та дав пораду, як це краще зробити. Він зауважив, що нині найбільш надійним партнером Збройних Сил є українське суспільство.

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Поради військовозобов'язаним щодо мобілізації

Сили оборони успішно виконують свою роботу, захищаючи Україну. Втім, додаткові бійці точно не будуть зайвими. Тож усі, хто ще не долучився до лав Збройних Сил, можуть зробити це зараз.

"Зокрема, до Сил безпілотних систем. Це дійсно зброя майбутнього, сучасності та перемоги", – зазначив Цехоцький.

Важливо! В Україні не планується зниження мобілізаційного віку до 18 років, попри тиск партнерів та деяких українських політиків.

Він порекомендував військовозобов'язаним звернутися у рекрутинговий центр та обирати підрозділ, який подобається найбільше.

Не бійтеся цього. Там вас проконсультують і ніхто не забере насильно в ТЦК, поки ви самі не визначитеся, ким хочете стати,

– мовив підполковник ЗСУ.

Зокрема, він відзначив, чудовий колектив та командирів полку "Nemesis", який входить до складу Сил безпілотних систем України. Вони абсолютно по-новому підійшли до формування та підготовки свого підрозділу.

Нагадаємо, що в Україні продовжено загальну мобілізацію та воєнний стан до 9 травня 2025 року. З березня відбудуться зміни у відстрочках від мобілізації. У матеріалі 24 Каналу читайте детальніше, кого вони стосуються.