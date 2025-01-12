"Син зрадіє": Кулеба допустив зниження призовного віку
На фронті гостро відчувається брак людей. Партнери України неодноразово закликали її знизити призовний вік до 18 років. Дмитро Кулеба каже, що якби це сталося, то його б син зрадів.
У квітні 2024 року президент Зеленський знизив призовний вік з 27 до 25 років. Водночас глава держави наголосив про те, що в країні не планується мобілізація 18-річних, передає 24 Канал із посиланням на BBC
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Син Кулеби прагне зниження призовного віку
Ексочільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, коли б мобілізацію проводили з 18 років, його син зрадів би. 18-річним він рвався на фронт. Втім, батько вмовив його продовжити навчання в університеті. Дипломат підкреслив, що з повагою поставиться до рішення сина, якщо той таки піде воювати. "Це не те, чого тобі варто шукати, але коли настане твій час, ти повинен зустріти цей виклик з гідністю", – додав чиновник.
За словами Кулеби, його син проходить військові курси й прагне приєднатися до війська.
Також колишній міністр зазначив, що українське суспільство не підтримає призов 18-річних. Водночас він допустив ймовірне зниження мобілізаційного віку ще на 1 – 2 роки.
Раніше ідею мобілізації 18-річних прокоментував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що в Україні є достатньо чоловіків середнього віку, які можуть воювати.