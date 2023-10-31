Мобілізація в листопаді: які види повісток можуть вручати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним можуть вручити повістки, зокрема, й декількох видів.

Військовозобов'язаним вручатимуть повістки трьох видів. Про зміни, які нас очікують у мобілізації у листопаді, можна прочитати у матеріалі 24 Каналу.

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Види повісток

Військовозобов'язаним будуть вручати три види повісток. Зокрема, мовиться про:

повістки для уточнення даних;

повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження.

Внаслідок того, що деякі ТЦК зловили на фіктивному виключенні військовозобов'язаних зі списків, то вони можуть отримати повістку для повторного проходження ВЛК. Якщо комісія надасть висновок, що вони придатні до служби, їх поставлять на облік, а згодом можуть мобілізувати.

Повістки так само можуть роздаватися уповноваженими особами у будь-якому місці.

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