Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні

В Україні дійсно є проблеми, пов'язані з процесом мобілізації та роботою територіальних центрів комплектування. Вони потребують якнайшвидшого вирішення.

Таку думку висловила офіцерка Національної гвардії України Маргарита Омеляненко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами військової, питання проблеми у мобілізації та роботі ТЦК уже давно назріло і не може залишатися без уваги.

"Цю проблему не те що необхідно вирішувати, вона вже назріла і потребує найшвидшого і максимального вирішення", – наголосила Омеляненко.

Офіцерка зазначила, що однією з головних причин негативного ставлення до мобілізації є невизначеність для людей, які отримують повістки.

Тобто людина, наприклад, не розуміє, куди вона йде, нащо вона йде, БЗВП – це страшні нереальні умови, які не навчають реальної війни, яка є на полі бою. Це все можна вирішити насправді й ставленням ТЦК, яке є до людей і ставленням людей, яке є до ТЦК,

– пояснила вона.

На думку Омеляненко, ситуація є особливо болючою через те, що саме питання мобілізації часто стає причиною розколу в суспільстві, хоча мало б навпаки об'єднувати українців. Водночас офіцерка критично висловилася щодо окремих випадків дій представників ТЦК під час затримання громадян.

"Я обурююся цими випадками, як ТЦК час від часу затримують людей. Але і ставлення українців теж до мобілізації має бути інше, тому що ми все-таки в Україні, ти маєш розуміти, що ти українець, і ти маєш захищати державу", – підсумувала Омеляненко.

Нагадаємо, раніше радник міністра оборони України Сергій Стерненко говорив, що в Україні армійська реформа може стартувати з червня 2026 року. За словами волонтера зміни можуть відбуватися у 2 етапи.

Перший етап передбачає збільшення грошового забезпечення військових, зокрема піхотинців, а також з'явиться система контрактів і "можливість демобілізуватись в порядку черговості". Другий етап реформи стосуватиметься мобілізації, а саме до війська залучатимуть більше іноземців.