Чи мають право працівники ТЦК заходити у квартиру для вручення повістки

Українським законодавством не визначене конкретне місце, де має вручатися повістка. Тож її можна отримати в будь-якому місці.

Чи мають право працівники військкоматів заходити до квартири чи на подвір'я приватного будинку для вручення повістки, пояснила адвокатка Катерина Аніщенко. Зауважимо, що в Україні продовжили мобілізацію до 15 листопада.

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Чи можна ТЦК заходити на подвір'я приватного будинку, у квартиру

Юристка зазначила, що, згідно з українським законодавством, військові комісаріати та правоохоронні органи мають право вручати повістку безпосередньо на місці проживання.

Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки,

– пояснила Катерина Аніщенко.

Водночас додала, що саме ж проникнення до житла працівником ТЦК можливе в рамках встановлених законодавством процедур для вручення офіційних документів, зокрема, повісток на призов. Однак, це має бути виконано з дотриманням прав і свобод громадян та відповідно до законів України.

Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи,

– підкреслила адвокатка.

Також додала, що зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла. Адже проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію.

Аніщенко порадила, якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи.

"У разі відмови від прийняття або підпису повістки, важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків", – зауважила юристка.

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