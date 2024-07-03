Чи можливе звільнення від служби для батька 3 дітей: адвокатка роз'яснила законодавчі нюанси

В умовах воєнного стану батьки трьох неповнолітніх дітей мають право на звільнення з військової служби. Адвокатка Тетяна Козаченко роз'яснила, як це працює.

На тлі загальної мобілізації в Україні виникає багато запитань щодо можливості звільнення зі служби для батьків малолітніх дітей. В ефірі "Київ24" адвокатка Тетяна Козаченко надала вичерпні роз'яснення стосовно цієї теми, – інформує 24 Канал.

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Мобілізація багатодітних батьків: що важливо знати

За словами Козаченко, декретна відпустка не є підставою для звільнення чоловіків від мобілізації, але жінок – так. Виняток становлять сім'ї, де обоє батьків є військовозобов'язаними: вони можуть самостійно вирішити, хто з них піде у декрет.

Як констатувала Козаченко, якщо троє дітей у батька є неповнолітніми, то це підстава для того, щоб така особа була звільнена з військової служби.

Адвокатка наголосила, що в разі виникнення колізій, які не можуть бути вирішені через командування, необхідно звертатися до суду.

Судова практика в цих питаннях неоднозначна, але існують прецеденти, коли суди задовольняли вимоги багатодітних батьків. Козаченко також рекомендує звертатися за професійною юридичною допомогою для аналізу кожної конкретної ситуації.

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Адвокатка звернула увагу на зміни в законодавстві, які дозволяють батькам трьох неповнолітніх дітей бути демобілізованими, якщо така ситуація виникає під час служби. Крім того, вона нагадала про можливість отримання короткотермінової відпустки у зв'язку з народженням дитини, яка може тривати до 14 днів.