Виїзд за кордон з особою з інвалідністю: чи може військовозобов'язаний повернутися пізніше

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація чоловічого населення. В цей час право чоловіків на виїзд за кордон обмежено.

Окремо ситуація стосується військовозобов'язаних, які супроводжують осіб з інвалідністю за кордон, та хочуть повернутися пізніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Андрія Карпенка.

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Чи може чоловік повернутися пізніше після виїзду з особою з інвалідністю

Адвокат відповів на питання, чи може повернутись в Україну 22-річний юнак, який виїхав, супроводжуючи особу з інвалідністю, яка в'їхала раніше за нього

За словами юриста, після внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України, які набули чинності 27 вересня 2022 року, було встановлено нову вимогу для військовозобов'язаних осіб, які супроводжують за кордон людей з інвалідністю. Відтепер, якщо особа з інвалідністю, яку супроводжували, повернулася до України, то й супровідник зобов'язаний повернутися того ж дня. Це правило стало обов'язковим і поширюється на всі подібні випадки.

Юрист пояснює, що повторний виїзд за кордон із тією ж особою з інвалідністю дозволений, але кожного разу супровідна особа повинна повертатися назад до України з підопічним.

Тут треба розуміти, що так, якщо особа, у супроводі якого ви виїжджали, повернувся до України, а ви залишилися за кордоном, то виходить, що виїхали з України ви законно, але з дня повернення особи з інвалідністю перебуваєте за кордоном вже незаконно,

– наголосив Андрій Карпенко.

Він зауважив, що, хоча це звучить парадоксально, але наразі жодної відповідальності за таке порушення не передбачено – ні адміністративної, ні кримінальної. Відповідно, ані штрафу, ані іншого покарання за це бути не може.

Уся чинна відповідальність стосується виключно випадків незаконного перетину кордону, а не перебування за кордоном.