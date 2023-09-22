Чи може виїхати за кордон виключений з військового обліку чоловік
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд чоловіків за межі держави обмежений. Втім, певні категорії мають право на перетин кордону.
Чи може виїхати за кордон чоловік, якого виключили з військового обліку, пояснила адвокатка Марина Бекало. Про це пише 24 Канал.
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Лише за наявності відмітки
Адвокатка зазначила, що виключені з обліку можуть перетинати кордон лише при наявності відмітки в військово-обліковому документі (військовому квитку або тимчасовому посвідченні) про виключення з обліку за станом здоров'я.
Якщо чоловік виключений з обліку та не підлягає мобілізації, він має право на перетин кордону на підставі пункту 2 – 6 Правил перетинання кордону. Для підтвердження цієї обставини достатньо мати тимчасове посвідчення з відміткою про виключення.
Аби впевнитися, що ви маєте право на перетин кордону, можна надіслати відповідний запит до ДПСУ.
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Кого можуть виключити з військового обліку
Відповідно до українського законодавства, виключенню з військового обліку підлягають особи, які:
- призвані чи прийняті на військову службу;
- проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- припинили громадянство України;
- були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.