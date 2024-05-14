Чи можна відмовитись від проходження ВЛК: відповідь юриста

Прямої заборони відмовитись від проходження військово-лікарської комісії в Україні немає. Однак на практиці відмова буде нести за собою адміністративну відповідальність.

Основними задачами військово-лікарської експертизи є добір громадян, придатних за станом здоров'я до військової служби. Про нюанси проходження військово-лікарської комісії розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

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Чи можна відмовитись від ВЛК

Члени ВЛК тепер не можуть приймати рішення на власний розсуд, а зобов'язані керуватися тільки чіткими нормами. За словами юристки, військовозобов'язаний теоретично може відмовитись проходити ВЛК і людину ніхто не може змусити. Однак на практиці це буде нести за собою адміністративну відповідальність.

По суті, якщо людина відмовляється проходити ВЛК, вона вважається повністю здоровою. І відповідно, на неї можна розраховувати як на майбутнього мобілізованого. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то вважається ухилянтом. Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є,

– пояснила Аніщенко.

Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд.

Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації і можуть служити лише за власним бажанням, попередньо уклавши контракт із Збройними силами.

Крім того, в період воєнного стану відмова від проходження ВЛК суперечить нормам чинного законодавства, оскільки Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.

Виходить, що законодавство не забороняє громадянину відмовитись від ВЛК, разом із тим встановлюючи відповідальність за таку відмову,

– підсумувала адвокатка Катерина Аніщенко.

Останні зміни в процесі мобілізації