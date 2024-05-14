Чи можна відмовитись від проходження ВЛК: відповідь юриста
Джерело:"РБК-Україна"
Прямої заборони відмовитись від проходження військово-лікарської комісії в Україні немає. Однак на практиці відмова буде нести за собою адміністративну відповідальність.
Основними задачами військово-лікарської експертизи є добір громадян, придатних за станом здоров'я до військової служби. Про нюанси проходження військово-лікарської комісії розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.
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Чи можна відмовитись від ВЛК
Члени ВЛК тепер не можуть приймати рішення на власний розсуд, а зобов'язані керуватися тільки чіткими нормами. За словами юристки, військовозобов'язаний теоретично може відмовитись проходити ВЛК і людину ніхто не може змусити. Однак на практиці це буде нести за собою адміністративну відповідальність.
По суті, якщо людина відмовляється проходити ВЛК, вона вважається повністю здоровою. І відповідно, на неї можна розраховувати як на майбутнього мобілізованого. І якщо людина відмовляється від мобілізації, то вважається ухилянтом. Тобто прямої заборони відмовитись від ВЛК немає, але обов'язок є,
– пояснила Аніщенко.
Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд.Зверніть увагу! Люди з І, ІІ та ІІІ групами інвалідності не підлягають мобілізації і можуть служити лише за власним бажанням, попередньо уклавши контракт із Збройними силами.
Крім того, в період воєнного стану відмова від проходження ВЛК суперечить нормам чинного законодавства, оскільки Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.
Виходить, що законодавство не забороняє громадянину відмовитись від ВЛК, разом із тим встановлюючи відповідальність за таку відмову,
– підсумувала адвокатка Катерина Аніщенко.
Останні зміни в процесі мобілізації
- Кабмін змінив порядок бронювання. Якщо раніше списки заброньованих затверджував Генштаб, то тепер цим буде займатися Міноборони.
- Наразі у Раді не вщухають обговорення щодо моделі майбутнього економічного бронювання. Нардепи розглядають три можливі варіанти, один з яких стосується ФОПів.
- У Генштабі пояснили, що усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це стосується навіть тих, у кого є відмітка про зняття з військового обліку.