Мобілізація в Україні 2023: чи зможуть військові отримувати зарплату на старій роботі
Уряд країни продовжив мобілізацію та дію воєнного стану до лютого 2023 року. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для звільнення від призову.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднили пояснення щодо того, хто має право на інші доходи після мобілізації, а хто – ні. Детальніше про це, читайте в матеріалі 24 каналу.
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Інші доходи під час служби в ЗСУ: кому дозволено
Українські військові можуть у деяких випадках мати додаткові джерела доходу. Однак потрібно ретельно розглядати кожну ситуацію.
Наприклад, якщо військового призначили керівником роти, то він не може працювати десь іще у вільний від несення служби час. Проте, якщо воїн не є військовою посадовою особою, то це не порушуватиме закон.
Водночас для людини, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, військова служба за контрактом є іншою оплачуваною діяльністю. У такому випадку, це цілком передбачено законом.
Ще варто зауважити, що Сили територіальної оборони Збройних Сил України – це окремий рід сил ЗСУ. Згідно з Законом України, строковики, мобілізовані на особливий період, резервісти чи контрактники ТРО зберігають за собою робоче місце і посаду на підприємстві, в установі, організації тощо й у підприємців, у яких вони працювали на час призову. Такі працівники отримуватимуть зарплатню і надалі коштом Держбюджету України.
Що стосується добровольчих формувань, то їхні члени можуть отримувати доходи з різних джерел, адже вони не отримують зарплату як військовослужбовці. Зі всіма іншими винятками та особливостями можна ознайомитися безпосередньо у роз'ясненні НАЗК.
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У Міноборони розповіли, кого зараз мобілізують до лав ЗСУ
- Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу пояснив, кого призивають в армію зараз. За його словами, мобілізують насамперед тих, хто вже має досвід проходження військової служби.
- Звісно, повістка може прийти й до громадян без досвіду. Однак тоді військовозобов'язаних спершу відправлять на обов'язкове навчання.
- Роман Горбач зазначив, що для комплектування ЗСУ та інших Сил оборони зараз потрібні практично всі спеціальності. Щоправда, найбільше поки мобілізують стрільців і танкістів.