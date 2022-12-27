Мобілізація в Україні 2023: чи зможуть військові отримувати зарплату на старій роботі

Уряд країни продовжив мобілізацію та дію воєнного стану до лютого 2023 року. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для звільнення від призову.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднили пояснення щодо того, хто має право на інші доходи після мобілізації, а хто – ні. Детальніше про це, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Інші доходи під час служби в ЗСУ: кому дозволено

Українські військові можуть у деяких випадках мати додаткові джерела доходу. Однак потрібно ретельно розглядати кожну ситуацію.

Наприклад, якщо військового призначили керівником роти, то він не може працювати десь іще у вільний від несення служби час. Проте, якщо воїн не є військовою посадовою особою, то це не порушуватиме закон.

Водночас для людини, яка обіймає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, військова служба за контрактом є іншою оплачуваною діяльністю. У такому випадку, це цілком передбачено законом.

Ще варто зауважити, що Сили територіальної оборони Збройних Сил України – це окремий рід сил ЗСУ. Згідно з Законом України, строковики, мобілізовані на особливий період, резервісти чи контрактники ТРО зберігають за собою робоче місце і посаду на підприємстві, в установі, організації тощо й у підприємців, у яких вони працювали на час призову. Такі працівники отримуватимуть зарплатню і надалі коштом Держбюджету України.

Що стосується добровольчих формувань, то їхні члени можуть отримувати доходи з різних джерел, адже вони не отримують зарплату як військовослужбовці. Зі всіма іншими винятками та особливостями можна ознайомитися безпосередньо у роз'ясненні НАЗК.

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