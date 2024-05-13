Чи можуть мобілізувати студента під час академвідпустки: пояснення юриста

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати студента під час академічної відпустки.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, чи можуть військовозобов'язаного студента призвати на захист нашої держави під час академвідпустки. Водночас законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів.

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Чи втрачають право на відстрочку під час академвідпустки

Для отримання відстрочки необхідно, щоб рівень освіти, яку отримує студент, був вищим за раніше отриманий рівень освіти (крім аспірантів, які отримують рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту).

Юрист зазначив, що Міністерство освіти і науки України вважає, що на людину, що отримала академвідпустку, не поширюється дія відповідної норми, оскільки на час академічної відпустки людина не навчається. Виходить, що військовозобов'язаного можуть мобілізувати під час академічної відпустки.

Моя особиста думка, що оскільки академічна відпустка не є відрахуванням, то особа продовжує залишатися студентом, і щодо неї діють норми статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а отже така особа не підлягає мобілізації. Але це тільки моя думка,

– сказав Дончак.

Водночас юрист наголосив, що у подібній ситуації працівники ТЦК будуть покладатися в першу чергу на думку МОН.

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