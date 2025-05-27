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24 Канал Новини України Чи мобілізують в Україні тих, хто не має громадянства
27 травня, 09:22
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Чи мобілізують в Україні тих, хто не має громадянства

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, не підлягають мобілізації, але можуть добровільно вступити до ЗСУ за контрактом.
  • Громадяни України з подвійним громадянством підлягають мобілізації, включаючи перевірки на можливі зв’язки з Росією.
  • Після підписання контракту військовослужбовці-іноземці отримують статус законних тимчасових резидентів в Україні.

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, не підлягають мобілізації. Водночас вони можуть добровільно вступити до ЗСУ за контрактом.

Про це розповідає 24 Канал. Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, не підлягають обов’язковій мобілізації. 

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Вони мають можливість добровільно приєднатися до лав ЗСУ – після підписання відповідного контракту.

За законом, мобілізації підлягають лише громадяни України. Тому іноземці не можуть бути призвані на службу примусово. Водночас багато з них вже воюють на боці України – за власним бажанням.

Після підписання контракту такі військовослужбовці отримують статус законних тимчасових резидентів в Україні на час проходження служби. Ця інформація фіксується у військовому квитку.

Тож мобілізація для іноземців – добровільна, але участь у захисті України для них цілком відкрита.

До слова, громадяни України з подвійним громадянством, включаючи російське, підлягають мобілізації.

Особа з українсько-російським громадянством може бути піддана поглибленій перевірці на можливі зв’язки з Росією.