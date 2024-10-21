Чи мобілізують чоловіків після 50 років: Веніславський дав пояснення

Мобілізація українців віком від 50 до 60 років проводитиметься за розпорядженням Генштабу. Зазначається, що є два випадки, за яких чоловіків можуть мобілізувати і після 50 років.

Про нюанси процесу мобілізації розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. За його словами, громадян від 50 до 60 років зараз мобілізують "дуже рідко".

Читайте також Юристи пояснили, коли може затримати ТЦК

Чи можуть мобілізувати після 50 років

Федір Веніславський пояснив, що у Генштабі ЗСУ є розуміння, що мобілізовувати чоловіків старше 50 років немає сенсу.

Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу,

– сказав нардеп.

Ця категорія чоловіків може бути призвана до армії у двох випадках:

якщо військовозобов'язаний має дефіцитну військово-облікову спеціальність, щодо якої є потреба.

якщо йдеться про тилові підрозділи, забезпечення – кухарі, ремонтники тощо.

Водночас Веніславський наголосив, що йдеться про обмежену кількість людей, у зв'язку з чим сьогодні "громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко".

До слова, раніше стало відомо, що під час оформлення паспорта призовників від 16 до 25 років автоматично внесуть до реєстру "Оберіг". Проходити ВЛК для цього не потрібно.