Чи можуть студенти бути мобілізовані під час академвідпустки: МОН дало чітку відповідь
Джерело:"Освіта.ua"
В Україні триває мобілізація та воєнний стан, оскільки Росія не полишає спроб захопити нашу державу. Деякі категорії громадян, зокрема студенти, мають відстрочку від призову. Однак тут є свої нюанси.
Заступник міністра освіті і науки Михайло Винницький створив роз'яснення для керівників вишів. У цьому листі посадовець пояснив принцип роботи академічної відпустки.
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Чи діє відстрочка від призову під час академвідпустки
У своєму роз'ясненні Винницький зокрема торкнувся теми мобілізації. Заступник міністра дав зрозуміти, що військовозобов'язаних студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть призвати на службу до лав ЗСУ.
Зазначаємо, що в разі надання академічної відпустки (перерви у навчанні) на особу, яка її отримала, не поширюється дія норм абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки під час академічної відпустки такі особи не навчаються,
– пояснив він.
Таким чином, під час академічної відпустки відстрочка не діє. Винницький зазначив, що студенти, які взяли перерву у навчанні, підлягають призову під час мобілізації в особливий період, якщо вони не мають інших підстав для відстрочки. У разі мобілізації такі особи мають право на продовження академвідпустки.
Інші новини про мобілізацію та студентів
- Нещодавно у Житомирському обласному ТЦК та СП заявили, що студенти можуть отримати повістки для уточнення даних. Представники військкомату додали, що здобувачі освіти зобов'язані щороку подавати у районні ТЦК та СП довідки зі своїх навчальних закладів.
- Як повідомлялося раніше, деяким категоріям військовозобов'язаних студентів дозволяють виїжджати з України. А саме тим, хто навчається за кордоном та має відповідні документи з вишів.
- Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9672-2, який пропонує залишити студентам 30+ років відстрочку від мобілізації. Документ також передбачає виключення для тих військовозобов'язаних чоловіків, які навчаються за дефіцитними спеціальностями.