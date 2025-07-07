Штрафи для військовозобов'язаних: що буде, якщо зафіксовано одразу кілька правопорушень
- В Україні військовозобов'язані можуть отримувати штрафи за порушення військового обліку, сума яких може досягати 25 тисяч гривень.
- За кожне порушення складається окремий адміністративний матеріал, але штраф накладається лише за найбільш суттєве порушення.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. За порушення правил військового обліку військовозобов'язані громадяни можуть отримувати штрафи.
У певних випадках сума сягає до 25 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майора юстиції Сергія М'якенького в ефірі телемарафону.
Дивіться також В Україні триває мобілізація: хто має право вручати повістки
Чи може військовозобов'язаний отримати кілька штрафів
Згідно з українським законодавством, штрафувати військовозобов'язаних можуть з багатьох причин. Варто зазначити, що за кожне порушення складається окремий адміністративний матеріал.
За словами М'якенького, у військовозобов’язаного може бути одночасно зафіксовано кілька адміністративних правопорушень. Проте штраф буде лише один за найсерйозніше з них.
До прикладу, якщо громадянин не оновив дані до 16 липня 2024 року, не з’явився за повісткою, а також не пройшов повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня кожне з правопорушень оформлять окремо, що передбачено статтею 36 Кодексу про адміністративні правопорушення. Проте адміністративне стягнення накладається в межах санкції найбільш суттєвого з них.
Зазначимо, що раніше у Раді відповіли, чи посилюватимуть покарання за ухилення від мобілізації. Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що жодні штрафи не здатні підвищити мобілізацію.