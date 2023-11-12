Чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років: пояснення адвоката

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак багатьох українців хвилює, чи можуть мобілізувати молодших або старших чоловіків.

Чи можуть мобілізувати юнака раніше 18 років або чоловіка 60+ пояснив адвокат та провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич.

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Чи можуть мобілізувати юнака до 17 років

Адвокат нагадав, що підлітки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, мають відвідати свій ТЦК та СП для постановки на військовий облік за місцем свого проживання, пройти медичний огляд та отримати військово-обліковий документ. Після проходження приписки таким громадянам видається Посвідчення про приписку до призовної дільниці, що підтверджує їх взяття на військовий облік. Однак вони не підпадають під категорію громадян, яких можуть мобілізувати.

Чоловіків у віці від 18 до 27 років можуть призвати лише на строкову військову службу, натомість під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється. Якщо призовнику виповнилось 27 років і він не проходив строкову службу, тоді він набуває статусу військовозобов’язаного. А призову під час мобілізації підлягають "військовозобов’язані" та "резервісти".

Однак якщо призовник має бажання проходити військову службу, він може добровільно укласти контракт..

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.

Якщо розглядати військову службу в рядовому складі, то туди приймають людей лише у віці від 18 років. Що стосується громадян, яким виповнилось 17 років, то вони можуть укласти контракт на:

військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти,

закладів фахової передвищої військової освіти, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу.

Чи можуть мобілізувати чоловіка старше 60 років

Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки після досягнення граничного віку підлягають виключенню з військового обліку.

Якщо чоловіка було мобілізовано і під час служби він досяг граничного віку 60 років, то на його прохання він може залишитись на службі ще максимум до 5 років.