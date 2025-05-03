Мобілізація в травні 2025: як призивають чоловіків 50+ та чи є винятки

За законом, загальній мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років. Відповідно, чоловіки, які досягли 50 років, також можуть бути призвані до армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також Що потрібно знати про мобілізацію та обов'язки громадян: пояснення Міноборони

Чи можуть мобілізувати після 50 років

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації".

Цей закон:

надав громадянам віком від 40 до 55 років можливість реалізувати свій конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини;

врегулював питання призову на військову службу приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;

посилив соціальні гарантії для військовозобов'язаних;

встановив недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;

покращив комплектування ЗСУ, Національної гвардії України та інших військових формувань резервістами;

уточнив порядок виконання військово-транспортного обов'язку;

спростив порядок отримання дозволу на роботу з державною таємницею та надав громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

Як висновок, чоловіки віком від 50 до 60 років зобов’язані виконувати ті самі вимоги, що й інші військовозобов'язані.

Вони мають оновлювати свої облікові дані, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання, носити з собою документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. У разі неявки за повісткою або відмови пройти військово-лікарську комісію також передбачені штрафи.

Важливо! Восени 2024 року у Сухопутних військах ухвалили директиву. Відповідно до цього документу, чоловіків від 50 до 60 років мобілізуватимуть лише якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, або якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників, водіїв.

Нагадаємо, в квітні Верховна Рада України ухвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – тобто до 6 серпня 2025 року.