У Раді пропонують підвищити граничний вік призовників: для чого це потрібно

В Україні триває загальна мобілізація населення в умовах воєнного стану. Нардеп Ярослав Юрчишин пропонує підвищити граничний вік призовників, аби укомплектувати військкомати мотивованими й досвідченими кадрами.

Відповідний законопроєкт народний депутат вже подав до Верховної Ради. Ярослав Юрчишин пояснив, чому він виступив з такою ініціативою і навіщо Україні підвищення граничного віку призовників.

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Чому потрібно підвищити граничний вік призовників

Ярослав Юрчишин розповів історію, з якою зіштовхнувся особисто – його знайомий, відставний військовий з офіцерським званням високого рангу, пішов у військкомат, щоб мобілізуватися й офіційно стати на службу знову.

Чоловік здібний та здоровий, має бойовий досвід Афганістану та АТО, і досі не забув, як це – керувати формуванням. Проте мобілізувати його не можна – чоловік трохи старший 65 років, що є граничним віком призову для представників вищого офіцерського складу.

Таким чином, за словами нардепа, при всьому своєму бажанні офіцер у відставці не може стати потрібним для комплектування ЗСУ, й максимум, що йому залишається, – йти у добровільне формування територіальної оборони. Тому Юрчишин й вирішив подати проєкт закону, яким пропонує підвищити граничний вік для військовослужбовців, але не всіх.

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Кого стосуватиметься підвищення граничного віку

Нардеп пояснює, що підвищення граничного віку призову стосуватиметься лише охочих – тих, хто добровільно прийшов до територіального центру комплектування й має намір стати на захист країни.

При цьому своє волевиявлення, за проєктом закону, старшим чоловікам потрібно буде підкріпити наявністю бойового досвіду (АТО, ООС, Афганістан тощо), а також вдалим проходженням медкомісії. Лише за таких умов ТЦК зможе пропонувати людині повернутися на облік, підписати контракт із ЗСУ й почати виконувати бойові завдання.

Ціль – дати центрам комплектування найкращих солдатів, майорів, підполковників і полковників з досвідом та якісних сержантів і не тільки, які об'єктивно можуть бути корисними. Мобілізовувати неспроможних за станом здоров'я або тих, у кого немає досвіду, ніхто не буде,

– пояснює нардеп.

Юрчишин переконує, що військові підрозділи зацікавлені винятково у якісних кадрах, тим паче, коли мовиться про осіб, які вже перетнули граничний вік призову.

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Ініціатор законопроєкту зауважує, що нині ми маємо цілий пласт солдатів, яким за 60, а також офіцерів вищого складу, старших за 65 років. Вони реально готові допомагати власними силами або ж навчати інших на власному досвіді.

За словами нардепа, їх не потрібно перевчати чи вдаватися до особливого психологічного забезпечення, адже про високу мотивацію цих воїнів передусім свідчить їхнє власне бажання бути корисними у ЗСУ.

Думаю, що не варто гаяти з цим питанням. Ця тема зараз як ніколи на часі. Ініціатива підвищення граничного віку (акцентую: лише для тих, хто йде на це добровільно) вигідна з обох боків. Охочі захищати Україну отримають офіційну роботу та можливість бути корисними армії, а центри комплектування, своєю чергою, мати додаткових кадрів,

– підсумував нардеп.

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