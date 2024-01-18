Фінансування мобілізованих: нардепка пропонує підвищити військовий збір для "багатих"

У зв'язку з мобілізацією Україні потрібно все більше коштів на забезпечення війська. Наразі окремі представники влади розглядають як можливість підвищити військовий збір для забезпечених верств населення.

Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Вона також зазначила, що лунають думки щодо впровадження "податку на розкіш".

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Пропозиції щодо податків

Роксолана Підласа зазначає, що у контексті питання, де ж брати кошти на мобілізацію, наразі ведуться розмови щодо можливості підвищення податків. Однак, на думку нардепки, подібні ініціативи не мають стосуватися тих, хто заробляє найменше в цій країні.

Якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%,

– зазначила голова комітету з питань бюджету.

Також вона запропонувала введення податку на розкіш. За словами нардепки, попри війну, величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжджає в країну. Подласа навела приклад нового айфону за 60 – 70 тисяч гривень. На думку народної депутатки, він може обкладатися додатковим митом. Те саме стосувалося б і автомобілів.

Новий законопроєкт про мобілізацію