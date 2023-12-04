Питанням змін в процесі мобілізації займається Генштаб, – нардеп

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас питання призову має багато недоліків, тож у Верховній Раді хочуть внести певні зміни.

До процесу мобілізації хочуть внести зміни. Відповідний законопроєкт планують розглянути, як тільки узгодять його з військовими, розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Дивіться також Хто розшукує осіб, які ухиляються від призову

Депутати виконують запити військових

Чернєв наголосив, що питання мобілізації у компетенції Генерального штабу ЗСУ.

За словами депутата, вони просто виконують запити військових та "підганяють" їх під законодавчу та юридичну базу.

Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ – його буде внесено до сесійної зали і проголосовано. Це має відбутися найближчим часом,

– зауважив Чернєв.

У Раді розповіли про можливі зміни щодо мобілізації