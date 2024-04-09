Мобілізація в Україні: коли новобранців відправляють на фронт, як готують до боїв

Командувач Сухопутних військ ЗСУ розвінчав маніпуляції щодо мобілізації. Водночас він відповів, як відбувається призов на службу та коли новобранців відправляють на передову.

На тлі цього у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який має на меті оптимізувати мобілізаційні процедури. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до громадян з роз'ясненням, як відбувається призов та подальша підготовка новобранців.

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Що потрібно знати про мобілізацію

За словами Павлюка, не варто піддаватися на страхи та маніпуляції щодо мобілізації. Мобілізація не означає негайного відправлення на передову, адже це процес, який включає кілька етапів. Держава спершу забезпечує належну підготовку кожного військовослужбовця.

Відкиньмо страшилки й маніпуляції та розберемось, як є насправді. Отримали ви повістку чи самі прийшли в ТЦК оновити дані – це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня,

– акцентує Павлюк.

Відповідного до законодавства процедура мобілізації передбачає:

медичне обстеження та військово-лікарську комісію;

навчання у військових навчальних центрах.

одномісячний курс базової загальновійськової підготовки;

розподіл до військових частин з урахуванням здобутих навичок.

Генерал-лейтенант Павлюк наголошує, що тривалість та якість підготовки відповідають міжнародним стандартам. Він також зазначає, що ведеться робота над подальшим вдосконаленням системи підготовки, зокрема згадує експеримент з подвоєнням тривалості базової підготовки.

Для командування ЗСУ кожний військовослужбовець – найвищий пріоритет. І це доведено до всіх командирів. Наш підхід такий: спочатку новачок набирається досвіду і лише потім може брати участь у бойових діях.

Командувач Сухопутних військ запевнив, що Генштаб ставить безпеку та підготовку військовослужбовців на перше місце. Він також нагадав про конституційний обов'язок кожного громадянина захищати свою країну і закликав до відповідального ставлення до процесу мобілізації.

Додамо, що у Верховній Раді все ще тривають дискусії навколо мобілізаційного законодавства. Відповідний законопроєкт з номером 10449 викликає суперечки між нардепами щодо певних положень, тому і є проблема з тим, аби винести його на голосування в цілому. Однак, не виключено, що вже в середині квітня обранці проголосують за документ.