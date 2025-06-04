Мобілізація у червні 2025: які особливості служби чоловіків 50 – 60 років
- В Україні всі чоловіки від 25 до 60 років є військовозобов’язаними, включаючи тих без досвіду служби, і повинні носити військово-облікові документи.
- Чоловіки 50-60 років мають такі ж обов'язки, як і молодші мобілізовані, але зазвичай не направляються на бойові завдання без добровільної згоди, а служать у підрозділах забезпечення.
- У червні 2025 року мобілізація охоплює чоловіків і жінок, визнаних придатними до служби, включаючи тих, хто раніше був засуджений, але не за злочини проти національної безпеки.
- Нових пільг чи змін для чоловіків 50+ у червні 2025 року не запроваджено.
В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року. Які обов'язки мають чоловіки 50-60 років і чи відрізняються вони від молодших військовозобов'язаних.
Згідно з чинним законодавством, усі чоловіки віком від 25 до 60 років є військовозобов’язаними, незалежно від того, чи мають вони досвід проходження служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Дивіться також У Міноборони розповіли, скільки українців стали придатними після повторної ВЛК
Які особливості служби чоловіків 50+ років
Вони зобов’язані постійно носити із собою військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу представників ТЦК, поліції або прикордонної служби.
Зокрема, мобілізація чоловіків 50+ проводиться так, як і решти військовозобов’язаних. У них є ті самі обов'язки: оновлювати особисті дані у територіальних центрах комплектування, бути на обліку та проходити медкомісію. Але є важливе уточнення: за загальним правилом таких громадян не направляють на бойові завдання, якщо вони самостійно не виявлять бажання служити на передовій. Для чоловіків цієї вікової категорії ТЦК передусім розглядають варіанти служб у підрозділах забезпечення.
Щодо можливих пільг чи змін – у червні 2025 року нових послаблень для чоловіків 50+ не запроваджено.
Кого можуть мобілізувати у червні 2025 року
Також мобілізації підлягають чоловіки і жінки, визнані придатними до служби та не звільнені за передбаченими законом підставами.
На військову службу під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані:
- чоловіки з 18 до 60 років, якщо вони не виключені з обліку за станом здоров’я, якщо вони мають військовий досвід
- чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні (мають повторно пройти військово-лікарську комісію — до 6 червня 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (мають повторно пройти військово-лікарську комісію – до 6 червня 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.
- особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України Про очищення влади. Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади;
- особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;
- особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи призиваються на військову службу під час мобілізації за рішенням Генерального штабу Збройних Сил, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;