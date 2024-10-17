Питання порушувалось: у Раді відповіли, чи був запит від США щодо зниження мобілізаційого віку

В Сполучених Штатах неодноразово порушувалося питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Водночас офіційного запиту від США поки що не було.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи обговорюється зниження мобілізаційного віку

За словами народного депутата, питання зниження мобілізаційного віку постійно порушувалось на зустрічах і з демократами, і з республіканцями.

Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було скоріше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументував тим, що в їхніх війнах основна складова – це 18 – 25-річні,

– сказав Чернєв.

Водночас він пояснив, що в США – контрактна армія, тому йдеться не про мобілізованих. За словами Єгора Чернєва, це люди, які пройшли вишкіл, мають ротації, і ведуть війну не на своїй території.

Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будемо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати,

– підсумував нардеп.

До слова, раніше стало відомо, що молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.