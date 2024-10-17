Питання порушувалось: у Раді відповіли, чи був запит від США щодо зниження мобілізаційого віку
В Сполучених Штатах неодноразово порушувалося питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Водночас офіційного запиту від США поки що не було.
Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Чи обговорюється зниження мобілізаційного віку
За словами народного депутата, питання зниження мобілізаційного віку постійно порушувалось на зустрічах і з демократами, і з республіканцями.
Можу говорити про ті зустрічі, на яких я був. Це питання було скоріше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументував тим, що в їхніх війнах основна складова – це 18 – 25-річні,
– сказав Чернєв.
Водночас він пояснив, що в США – контрактна армія, тому йдеться не про мобілізованих. За словами Єгора Чернєва, це люди, які пройшли вишкіл, мають ротації, і ведуть війну не на своїй території.
Ми можемо говорити, що маємо понижувати мобілізаційний вік, але будемо відверті – є чим озброїти? Навіть зараз, коли цей вік не понижуємо, але формуємо нові бригади – їх немає чим озброювати,
– підсумував нардеп.
До слова, раніше стало відомо, що молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.