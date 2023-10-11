Залежить від досвіду та спеціальності: скільки триває навчання перед відправкою на фронт
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані можуть бути мобілізовані, проте перед виконанням бойових завдань вони повинні пройти навчання.
Перед тим, як потрапити на передову, наші військовозобов'язані проходять навчання. Це стосується тих, хто вже проходив військову службу та тих, хто зовсім не має досвіду, передає 24 Канал.
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Навчання обов'язкове
Одразу після початку повномасштабного вторгнення не всі мобілізовані мали час на проходження навчання, проте згодом це питання врегулювали. Тепер навчання мобілізованих обов'язкове. Воно відбувається за місцем служби.
Мобілізованих, які не пройшли навчання, не можуть допустити боїв. Контроль за цим покладається на командирів.
Мінімальний строк навчання – місяць
Начальник управління персоналом Штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу розповів, що термін навчання для усіх мобілізованих мінімум – місяць.
Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка,
– підкреслив він.
Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає 1−2 місяці, на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак.
За словами начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ, полковника Віктора Люльчака, до навчання входить базова загальновійськова підготовка та, якщо потрібно, фахова загальновійськова підготовка. Строки залежать від того, чи потрібна тільки базова чи ще й фахова підготовка.
Як проходять навчання обмежено придатні та колишні військові
Начальник Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко пояснив, що у ТЦК зважають на стан здоров’я мобілізованого. Наприклад, для обмежено придатних направлення до навчальних центрів роблять відповідно до того, які дозволи дає ВЛК.
"Ми усіх призваних направляємо у навчальні центри. А там вже після проходження підготовки їх розподіляють далі. Зазвичай вони там перебувають 2−3 місяці", ― розповів Сушко.
Військовозобов'язані, які раніше мали досвід військової служби, теж проходять навчання.
Тривалість навчання осіб з бойовим досвідом – до місяця, і до нього входить бойове злагодження та основи.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо пояснив, що повістки можуть вручати військовослужбовці ТЦК та СП, представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств та організацій, незалежно від форми власності. Також це дозволено робити представникам ЖЕК та ОСББ. Фітьо наголосив, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному громадянину особисто.
- Частина військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістку. Зокрема, якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований; якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому; для перевірки облікових даних; для перевірки даних про заброньованого працівника; для перевірки обставин на відстрочку; для мобілізації.
- Частина військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак, її дають на певний термін. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін зауважив, що відповідні строки як такі не передбачені. Тож це на розгляд ТЦК.