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24 Канал Новини України "Контракт 18 – 24" розширять: в ОП повідомили, що до проєкту долучаться ще 11 бригад
22 березня, 01:33
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"Контракт 18 – 24" розширять: в ОП повідомили, що до проєкту долучаться ще 11 бригад

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Міністерство оборони України розширює проєкт "Контракт 18 – 24" на 11 нових бригад ЗСУ та Нацгвардії.
  • До програми приєднаються бригади – 3 окрема штурмова бригада, 24 окрема механізована бригада імені короля Данила та інші.

Міністерство оборони України запустило нові контракти для молоді віком 18 – 24 років. Проєкт оборонного відомства розширять ще на 11 бригад Збройних Сил України та Національної гвардії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу

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До яких бригад можна буде долучитися

За словами посадовця, до вищезгаданої програми згодом приєднаються:

  • 3 окрема штурмова бригада;
  • 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
  • 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  • 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
  • 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
  • 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
  • 39 окрема бригада берегової оборони;
  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, до програми також приєднаються підрозділи Нацгвардії:

  • 12 бригада спеціального призначення "Азов";
  • 13 бригада оперативного призначення "Хартія".

Нагадаємо, виплата 1 мільйона гривень передбачена для військових, які вступили на службу до 25 років з 24 лютого 2022 року, брали участь у бойових діях не менше 6 місяців, та продовжують службу на момент набрання чинності постановою 13 лютого 2025 року.