"Контракт 18 – 24" розширять: в ОП повідомили, що до проєкту долучаться ще 11 бригад
- Міністерство оборони України розширює проєкт "Контракт 18 – 24" на 11 нових бригад ЗСУ та Нацгвардії.
- До програми приєднаються бригади – 3 окрема штурмова бригада, 24 окрема механізована бригада імені короля Данила та інші.
Міністерство оборони України запустило нові контракти для молоді віком 18 – 24 років. Проєкт оборонного відомства розширять ще на 11 бригад Збройних Сил України та Національної гвардії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Павла Палісу.
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До яких бригад можна буде долучитися
За словами посадовця, до вищезгаданої програми згодом приєднаються:
- 3 окрема штурмова бригада;
- 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
- 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
- 39 окрема бригада берегової оборони;
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.
Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, до програми також приєднаються підрозділи Нацгвардії:
- 12 бригада спеціального призначення "Азов";
- 13 бригада оперативного призначення "Хартія".
Нагадаємо, виплата 1 мільйона гривень передбачена для військових, які вступили на службу до 25 років з 24 лютого 2022 року, брали участь у бойових діях не менше 6 місяців, та продовжують службу на момент набрання чинності постановою 13 лютого 2025 року.