Мобілізація в Україні: які категорії військовозобов’язаних не призвуть примусово в серпні

В Україні триває воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Цього разу ми зосередимо свою увагу на тих військовозобов'язаних, котрі не підпадають під примусовий призов у серпні.

Варто зауважити, що частина 1 статі 23 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу" регламентує перелік тих, кого не призвуть. Дізнайтеся, чи підпадаєте ви під одну з цих категорій.

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Кого не призвуть у серпні

Цей перелік широкий і включає цілу низку категорій. Пройдімося ним детальніше разом із вами. Отже, у серпні примусово не призвуть:

людей, котрі визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

жінок та чоловіків, котрі утримують трьох та більше дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінок і чоловіків, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);

жінок та чоловіків, котрі утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, названих батьків, батьків-вихователів, котрі утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

осіб, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), котрі за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії установи охорони здоров'я потребують постійного догляду;

тих, хто має дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи;

опікунів особи з інвалідністю, котру визнали у суді недієздатною;

осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи;

осіб, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Особи, перелічені у списку, можуть стати на захист Батьківщини. Але для цього їм необхідно добровільно податися до війська.

Це ще не все. Крім того, не можуть призвати тих, хто здобуває професійну вищу та вищу освіту, асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів. Але за умови, що вони здобувають освіту на денній або дуальній формах навчання.